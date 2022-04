Spalletti in bilico? Non solo De Zerbi e Italiano: nome a sorpresa per la panchina del Napoli!

La sconfitta di ieri ha portato parecchie riflessioni in casa Napoli, soprattutto per quanto riguarda l’allenatore Luciano Spalletti, messo già in discussione da parecchi protagonisti dell’ambiente azzurro. A proposito di questo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha rilasciato un tweet.

Gasperini Atalanta

Diversi nomi per il post-Spalletti: spunta Gasperini

Di seguito il tweet di Nicolò Schira, che ha fatto diversi nomi, tra cui quello di GianPiero Gasperini:

“Prime crepe nel rapporto tra #Spalletti e #DeLaurentiis: in caso di rottura il #Napoli in estate potrebbe tornare su vecchi pallini di ADL come Vincenzo #Italiano, GianPiero #Gasperini e Roberto #DeZerbi. Per motivi diversi nessuno di loro è certo di restare dov’è. #calciomercato“.

