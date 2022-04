Sontuoso ieri contro Osimhen: Napoli stregato da un gioiello dell’Empoli

Il Napoli nel pomeriggio di ieri si è reso protagonista di una pessima prestazione in quel di Empoli, allo Stadio Castellani: gli azzurri, dopo esser passati in doppio vantaggio, hanno subito una clamorosa rimonta. Uno dei migliori in campo della partita di ieri è stato sicuramente Mattia Viti, difensore classe 2002 dei padroni di casa che ha quasi annullato del tutto il centravanti di Spalletti, Victor Osimhen.

Napoli su Viti: il centrale ha impressionato gli azzurri

Secondo quanto riportato da TMW il Napoli, anche impressionato dalla prestazione di ieri, ha messo gli occhi su Mattia Viti, giovane difensore in forza all’Empoli. Oltre a delle pretendenti italiane come l’Atalanta, a fare concorrenza agli azzurri ci sarà anche il Bayer Leverkusen, fortemente interessato al centrale.