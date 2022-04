Napoli in ritiro? Alvino fa chiarezza: “Lo faranno i giocatori azzurri”

Uno dei temi caldi delle ultime ore in casa Napoli è senza dubbi quello del ritiro che la società nella serata di ieri aveva comunicato. Carlo Alvino, giornalista napoletano, ha commentato questa scelta a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Alvino netto: “Non sarà un ritiro vero e proprio”

Di seguito le dichiarazioni del giornalista napoletano:

Il Napoli andrà in ritiro?: “Se per ritiro intendiamo il dormire tutti insieme, non sarà ritiro, anche per carattere logistico. Staranno tutti insieme fino a cena, poi tornerà ognuno a casa sua e faranno ritorno al centro d’allenamento il giorno dopo”