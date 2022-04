Lotta Scudetto, duro attacco alla Lega Serie A: “Non c’è regolarità del torneo”

Il Napoli sfiderà l’Empoli alle ore 15:00 al Castellani, in una trasferta che può rivelarsi decisamente ostica. Gli azzurri di Spalletti hanno il compito di vincere per continuare a credere al sogno Scudetto, in particolare dopo la vittoria dell’Inter ai danni della Roma. L’Empoli, invece, non vince in campionato dalla gara d’andata proprio contro il Napoli al Maradona.

Sulla lotta Scudetto ha detto la sua Tony Damascelli, in un articolo pubblicato su Il Giornale. Il giornalista si è esposto duramente contro la Lega Serie A, rea di non garantire la regolarità del torneo. Il motivo è la scelta della Lega di non far giocare in contemporanea le tre contendenti al titolo, Napoli, Milan ed Inter, per agevolare i contratti con le Pay Tv. Di seguito un estratto.

“C’è da dire che gli ultimi turni di campionato dipenderanno dalle televisioni e non dalla regolarità del torneo, con giorni e orari sfasati, il calcio deve fare i conti con bilanci devastati che abbisognano dei denari delle tivvù. Ovviamente la federazione assiste in silenzio e la Lega di Serie A finge di esistere. L’importante è incassare, per il resto c’è la procura federale. O no?”.