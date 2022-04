Disastro Napoli, richiesta a De Laurentiis nei confronti di Spalletti e dei calciatori!

Pessima prestazione da parte del Napoli di Luciano Spalletti in quel di Empoli: gli azzurri hanno subito una clamorosa rimonta da parte dei padroni di casa. Peppe Iannicelli, giornalista napoletano, ha espresso duramente la sua opinione tramite un post sui social.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen (R) reacts next to Empoli’s Italian defender Sebastiano Luperto (L) during the Serie A football match between Empoli and Napoli at Castellani stadium in Empoli on April 24, 2022. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Iannicelli durissimo: “Licenziate Spalletti e mandate via tutti!”

Di seguito il testo del post polemico di Peppe Iannicelli, giornalista napoletano:

“Licenziamento di Spalletti. Squadra in ritiro ed a fine stagione via tutti. Questa sconfitta è vergognosa come Napoli-Verona 1 a 1, l’ammutinamento post-Salisburgo, lo Scudetto perso in albergo. ADL se ci sei batti un colpo!“

