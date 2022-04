“Si sono guadagnati un diritto”, emozionante Borja Valero: l’ha detto sul Napoli

Si avvicina sempre di più la sfida del Castellani tra Empoli e Napoli: nel pre-partita ha parlato ai microfoni di DAZN Borja Valero, commentatore tecnico ed ex centrocampista della Fiorentina, per commentare la partita, in programma per le ore 15.

Borja Valero Tiribocchi

Le parole da brividi di Borja Valero

Di seguito le dichiarazioni dello spagnolo:

“L’Empoli non vince da tanto, ma sicuramente sarà difficile. Il Napoli deve provare a vincere, sognare è gratis e devono continuare a farlo da oggi, come hanno fatto da inizio campionato: si sono guadagnati il diritto di sognare”.