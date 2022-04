Il Napoli crolla e Empoli, pessimo atteggiamento: solo in 5 calciatori l’hanno fatto

Brutta disfatta per il Napoli al Carlo Castellani di Empoli, che dopo il doppio vantaggio passa alla sconfitta. Mentre gli azzurri fanno un mea culpa per i tre gol presi, i tifosi e la città abbandonano definitivamente il sogno allo Scudetto. Una brutta sconfitta che rimanda ancora una volta la qualificazione aritmetica all’Europa e che lascia un punto di domanda al mondo partenopeo.

Dries Mertens, Empoli-Napoli

Sono inevitabili i volti disfatti dei tifosi e dei calciatori che lasciano il campo prima possibile, tranne cinque azzurri. Sono Anguissa, Zielinski, Insigne, Mertens e Osimhen i partenopei che, prima di lasciare il palcoscenico di Empoli, si sono diretti verso il settore ospiti per ringraziare i tifosi del loro calore e in qualche modo per consolarli dalla dura sconfitta di quest’oggi.