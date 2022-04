Rabbia Osimhen, l’hanno fatto i tifosi del Napoli

Per Empoli-Napoli c’era molto entusiasmo da parte dei tifosi, i quali tenevano a mostrare il loro calore alla squadra in modo da far continuare a credere in quell’ambito sogno al titolo. Il risultato, però, ha deluso le aspettative dei supporters che al termine del match hanno ampiamente fischiato la squadra.

I fischi dei 4.000 tifosi si sono fortemente sentiti, tanto da far dirigere sotto la curva Insigne, Osimhen, Mertens, Anguissa e Zielinski mentre il resto della squadra ha lasciato il campo. I cinque azzurri, dirigendosi verso i tifosi, hanno cercato con questo gesto di placare gli animi e di scusarsi, nonostante la tanta delusione tra i tifosi.

Empoli-Napoli

Ma il clima in casa Napoli è molto teso e, stando a quanto riferito da Dazn, l’attaccante Victor Osimhen sarebbe apparso anche un po’ infastidito da questi fischi tanto che Juan Jesus lo ha invitato a calmarsi. Ecco quanto riferito:

“Clima molto teso nel Napoli dopo i tanti fischi dei tifosi. Sotto il settore ospiti si sono diretti solo Insigne, Anguissa, Zielinski, Mertens e Osimhen. Tra cui Victor Osimhen che è parso un po’ nervoso, tanto che è stato Juan Jesus a calmarlo. Insomma, i quattromila tifosi hanno fatto sentire i loro fischi. Una sconfitta pesante per il Napoli, non solo per i tre punti ma anche per la classifica”.