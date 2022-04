Napoli in ritiro, imbarazzo a Dazn: messaggio per Spalletti

Dopo la deludente sconfitta, la SSC Napoli comunica ufficialmente il ritiro permanente da martedì prossimo. La decisione drastica del club azzurro ha scatenato molti commenti, tra cui quelli dei tifosi che riaffiorano i brutti ricordi dell’ammutinamento degli anni precedenti.

Stefano Tiribocchi

In merito, anche l’ex calciatore Simone Tirabocchi ha commentato la scelta azzurra ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“È singolare che la terza in classifica vada in ritiro. Fino a due settimane fa si parlava della lotta allo Scudetto, credo che la decisione della società non è stata ben presa dai calciatori perché non è meritato. Il Napoli non sta facendo al di sotto delle aspettative. Come è già accaduto con Ancelotti, da questa decisione si può creare una frattura fra le due parti. In bocca a lupo a Spalletti, lui è il comandate e a lui spetta gestire questa situazione”.