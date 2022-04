“Senza dignità, vergogna!”, Alvino incontenibile: grave attacco al Napoli (FOTO)

L’Empoli diventa un vero e proprio tabù per il Napoli, che anche stavolta non riesce a sconfiggerlo al Castellani. L’ultima vittoria per i toscani risale proprio a quella contro gli azzurri al Maradona grazie al gol di Cutrone, mentre poi la squadra guidata da Andreazzoli riesce a portare a casa solo 16 risultati negativi.

La vittoria col Napoli riaccende la piazza di Empoli, ma al contempo scaturisce molta rabbia nell’ambiente napoletano. In ben tre match disputati, il Napoli porta a casa solo un punto con la Roma e perde davanti alla Fiorentina e l’Empoli tirandosi fuori definitivamente dalla corsa al titolo.

Victor Osimhen, Empoli-Napoli

Tra i vari malumori, emerge quello del giornalista Carlo Alvino che non ci sta e si sfoga attraverso Twitter sulla brutta sconfitta rimediata. Queste le sue parole:

“Lontani dai nostri sentimenti! Avete calpestato la nostra passione! Offeso chi vi ha seguito ad Empoli sotto la pioggia! Senza dignità! Vergognatevi! Spettacolo indecoroso!”.

