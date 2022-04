Mertens esce dal campo, gesto bellissimo dei tifosi dell’Empoli

È in corso in quel di Empoli, allo Stadio Castellani, la sfida tra i padroni di casa e il Napoli di Luciano Spalletti: uno dei migliori in campo è stato sicuramente Dries Mertens, che è tornato titolare al fianco di Victor Osimhen ed ha segnato il gol del momentaneo 1-0 azzurro. All’uscita dal campo, l’intero stadio ha riservato un bel gesto nei confronti dell’ex PSV.

Tifosi Empoli Napoli

I tifosi dell’Empoli applaudono Mertens: bel gesto al Castellani

Dries Mertens, che ha lasciato il campo al 77′ per favorire l’entrata di Matteo Politano, è stato applaudito dall’intero Stadio Castellani, tifosi dell’Empoli compresi: un bel gesto da parte della tifoseria ospite, che ha omaggiato meritatamente un grande campione.