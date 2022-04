Doppietta al Napoli, Pinamonti si emoziona in diretta: avete sentito cos’ha detto?

Nel post partita di Empoli Napoli, Andrea Pinamonti, centravanti empolese, ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando l’ottima prestazione dell’Empoli, che ha ribaltato la situazione nel giro di otto minuti proprio grazie ad una sua doppietta.

Ecco le sue parole:

Empoli Napoli (Getty Images)

Sei emozionato? “Penso sia impossibile non essere emozionato, dopo una doppietta che vale una vittoria importantissima“. Hai segnato le tue doppiette solo con squadre campane, Salernitana e Napoli. “Sinceramente non mi interessa contro chi segno, l’importante è farlo; se poi i gol sono due, tanto meglio“.

Non vincevate dalla gara di andata contro il Napoli, cosa vuol dire tornare a vincere? “Vuol dire tanto tornare alla vittoria, perché senza vittorie nello spogliatoio inizia ad aleggiare il malumore. Il calcio è così, tutti vogliono vincere e tornare a farlo dopo tanto tempo è straordinario. È la tua stagione della svolta? “Sì, lo è. Finalmente posso dirlo, mi sento bene, sono sereno“.

Futuro? “Non voglio pensare a niente se non a festeggiare con i miei compagni, al resto non penso“. Come festeggerete? “Tante urla, tanta gioia e un po’ di rilassamento visto che non vincevamo da un po’ di tempo”.