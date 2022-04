VIDEO | MEMORIAL GIANNI DI MARZIO: PAROLE DA BRIVIDI DEL FIGLIO GIANLUCA

Oggi è stato inaugurato il primo memorial per Gianni Di Marzio, storico allenatore del Napoli dal 1977 al 1979, scomparso lo scorso 22 gennaio.

Il memorial consiste in un torneo di tre giorni organizzato dalla scuola calcio Real Casarea per la categoria Under 13.

Ospiti all’inaugurazione del memorial figure importanti come il figlio Gianluca Di Marzio e Gianluca Grava.

Una giornata fatta di sport e di ricordo per non dimenticare una delle figure storiche del calcio italiano.

#napoli #dimarzio #sscnapoli #calcionapoli #gianlucadimarzio

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/5k0xQ2n

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I