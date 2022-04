Emergenza Napoli, Spalletti corre ai ripari: convocato un Primavera

Il Napoli scenderà in campo domani, alle ore 15:00, ad Empoli, nella gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Gli azzurri andranno in Toscana con l’obiettivo di vincere e portare ancora avanti il sogno Scudetto.

Non arrivano però buone notizie dall’infermeria partenopea. Oltre allo squalificato Koulibaly mancheranno infatti calciatori del calibro di Di Lorenzo, Lobotka, Elmas. Quest’oggi, inoltre, anche Zanoli ha dato forfait. Nel corso della conferenza stampa prepartita Luciano Spalletti ha svelato le condizioni di Zanoli e la mossa fatta per correre ai ripari. Di seguito le parole.

NAPLES, ITALY – APRIL 10: Alessandro Zanoli during the Serie A match between SSC Napoli v ACF Fiorentina on April 10, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Chi ci sarà domani? Abbiamo convocato Barba dalla Primavera, abbiamo tre portieri, siamo ventuno. Zanoli va valutato perché ha questo malessere. Due o tre vanno valutati, ma a questo punto del campionato ci sono queste situazioni. A noi è successo qualcosa in più, ma va bene così. Non si deve guardare a cosa succede“.