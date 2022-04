Rinnovo Mertens: l’idea del Napoli su cifre e durata. Poi una novità

Dopo tanto tempo in cui pareva sempre più probabile un addio di Dries Mertens dal Napoli (e dalla sua amata Napoli), da qualche giorno la situazione pare essersi ribaltata.

Le sempre ottime prestazioni del belga, evidentemente, hanno fatto ripensare i vertici societari, che ora sembrano davvero convinti di proseguire insieme al capocannoniere all-time della storia del Napoli.

FOTO: Getty – Napoli Mertens

Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il club azzurro è disposto a discutere il rinnovo del contratto dopo la fine del campionato, quindi non prima del 22 maggio.

È chiaro che l’eventuale rinnovo arriverà a cifre ben inferiori rispetto ai quasi cinque milioni attualmente percepiti: si parla di circa 1,2 milioni, ancora da decifrare se con o senza bonus.

L’idea del Napoli sarebbe quella di un prolungamento annuale, magari con un’eventuale opzione di rinnovo automatico in favore della società, proprio come quello di questa stagione che chiaramente non verrà esercitata.