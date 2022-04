VIDEO | Luis Alberto al Napoli e Patagna alla Lazio: IDEA DI MERCATO!

Nelle ultime ore si è parlato di un incontro a cena tra Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito. I presidenti di Napoli e Lazio hanno parlato di diversi giocatori tra cui Dries Mertens e Andrea Petagna.

Proprio l’attaccante italiano potrebbe diventare un’interessante contropartita da inserire nella trattativa per arrivare a Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, infatti, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, troppi secondo De Laurentiis che però, come detto, starebbe studiando una soluzione per abbassare il costo dell’operazione.

Come riferisce La Repubblica, l’ingaggio del 29enne biancoceleste rientra appieno tra i nuovi parametri societari. Luis Alberto potrebbe essere una valida opzione in caso di partenza di un big a centrocampo. I nomi sono sempre quelli di Zielinski e Fabian Ruiz, con cui tra l’altro il fantasista della Lazio condivide la stessa agenzia (YouFirst).

