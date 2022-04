Il doppio ex di Napoli e Empoli, Valdifiori: “Sarri fece bene a puntare su un azzurro”

Il doppio ex di Napoli ed Empoli, Mirko Valdifiori, ha lasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Onde Azzurre, nella quale si è soffermato sulla sua esperienza azzurra. Di seguito quanto riferito:

Mirko Valdifiori e Josè Maria Callejon, Napoli-Verona

“Quella a Napoli è stata una bella esperienza in un ambiente fantastico. La piazza era calorosa, anche se è ovvio che rispetto ad Empoli è una piazza che ti permette di sbagliare meno, per cui devi lasciare subito un’impronta. Nelle prime tre partite facemmo un po’ di fatica, come era accaduto anche nel match con l’Empoli nel corso delle prime giornate con mister Sarri“.

“Poi è esploso Jorginho e lì penso che onestamente, per quello che ha dato Jorginho in quell’anno al Napoli, Sarri abbia fatto bene a puntare su di lui. Riconosco che sia stato giusto così, ma comunque ogni esperienza ti forma e di Napoli porto un gran ricordo, così come di Empoli e delle altre squadre in cui ho giocato”.