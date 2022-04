Parolo su Luis Alberto: “Arriverebbe al Napoli ad una condizione”

Il Napoli continua a monitorare vari profili per la prossima sessione di calciomercato. Gli azzurri, che dovranno privarsi di Lorenzo Insigne, dovranno gestire anche situazioni complicate come Mertens, Fabian Ruiz ed Ospina.

In particolare negli ultimi giorni è stato accostato un nome importante al Napoli per il centrocampo. Luis Alberto infatti, dato il rapporto conflittuale con Maurizio Sarri, potrebbe lasciare la Lazio e accasarsi in Campania. Il suo ex compagno di squadra Marco Parolo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato il rumor di mercato ed ha detto la sua sull’eventuale collocazione tattica di Alberto a Napoli. Di seguito le sue parole.

NAPLES, ITALY – MARCH 19: Lorenzo Insigne (L) and Fabian Ruiz of SSC Napoli look on during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on March 19, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Luis Alberto al posto di Insigne? No. Per me è una mezzala, un’alternativa a Fabian Ruiz. Spalletti parte 4-2-3-1, ma ormai Zielinski scende spesso a giocare a 3. Luis Alberto è un calciatore di grande tecnica, può giocare da mezzala sinistra se c’è Lobotka e da trequartista se c’è Fabian”.

“L’agente di Alberto è lo stesso di Ruiz: magari ne hanno parlato. Dopo questa stagione tormentata credo che possa lasciare la Lazio, farebbe comodo a tante squadre. Se messo a Napoli, però, va via uno dei centrocampisti attuali“.