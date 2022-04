Calciomercato Napoli, un club di Premier League piomba sull’obiettivo azzurro!

Il countdown del termine di questa stagione si fa sempre più vicino e, al contempo, si respira già aria di calciomercato. Questo lo sa bene il Napoli che, dopo una buona stagione, inizia già a sondare e ad annotare dei nomi molto interessanti da poter aggiungere alla corte di Spalletti.

Charles De Ketelaere, Club Brugge

Un profilo interessante è quello di Charles De Ketelaere, giovane trequartista classe 2001 di nazionalità belga. Il calciatore momentaneamente milita nel Club Bruges dove ha attirato l’attenzione di molti club, e non solo del Napoli. Tanto che, nella pista tutta italiana fra il club partenopeo e Milan, rivali non solo per la corsa al titolo ma anche in ambito di mercato, si inserisce anche il Newcastle che osserva con attenzione il calciatore.