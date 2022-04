Gasperini rievoca: “Quell’Atalanta-Napoli fu la svolta per noi”

Alla presentazione del libro di Luigi Gerlando “L’Album dei sogni“, è intervenuto Gian Piero Gasperini il quale, parlando del suo arrivo nella città di Bergamo, ha anche citato un famoso Atalanta-Napoli risalente al 2 ottobre 2016, dalla quale il Napoli uscì sconfitto per un gol di Andrea Petagna al nono minuto. Questo quanto riportato:

“Sono venuto a Bergamo che per me era una piccola Bilbao. All’Atalanta c’era un bellissimo settore giovanile con tanti talenti interessanti, come Caldara, Gagliardini e Conti ma ancora altri: ragazzi che andavano sparati, ma ho faticato a far passare questo messaggio, non c’era nessuna cultura in questo senso”.

Andrea Petagna, Atalanta-Napoli 2016

Il tecnico poi continua citando anche il Napoli: “Poi col Napoli c’è stata la svolta, tra l’atro con quella squadra quando andavi in vantaggio nei primi 20′ non c’era più partita. C’è stata un’evoluzione diventando una squadra internazionale e non più Bilbao”.

Gasperini ha poi concluso: “Sei anni però sono un periodo grande nel calcio, ragazzi che avevano 26 anni ad oggi ne anno 32 e adesso di Bergamo è rimasto solo Scalvini. Siamo stati bravi nel modificarci e poi dobbiamo tener conto dei due anni di pandemia dove qualcosa è cambiato, soprattutto con la nostra gente. Adesso stiamo ritrovando i nostri tifosi con gli stadi che tornano a riempirsi e quello che è successo col Lipsia e Verona dimostra il grande legame che c’è tra questa squadra e la sua gente“.