Calciomercato Napoli, Olivera ancora in bilico: il motivo

Sono tantissime le voci di mercato che stanno caratterizzando le ultime settimane del Napoli: da Kvaratskhelia a Olivera, passando per Luis Alberto e non solo. Proprio di questo ha parlato Gianluca di Marzio, esperto di calciomercato, ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Di Marzio: “Olivera al Napoli? Non è ancora fatta!”

Di seguito le dichiarazioni di Gianluca di Marzio a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Kvaratskhelia? Il Napoli lo ha preso, è un ragazzo molto interessante: l’operazione ormai è chiusa e speriamo che possa essere una scommessa vinta, una rivelazione. Olivera? Non è ancora chiusa, il presidente del Getafe è un po’ particolare, ma l’operazione ormai è in dirittura d’arrivo“.

“Osimhen? Attirerà inevitabilmente le attenzioni delle top d’Europa, che dovranno comunque accontentare il Napoli, qualora gli azzurri volessero venderlo. Io comunque mi auguro che resti, almeno per un altro anno, per vederlo all’opera in Champions League”.