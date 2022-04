Ultime calciomercato, Osimhen in Premier League? Spunta una cifra monstre per la cessione

La permanenza di Victor Osimhen resta, ormai al termine di una stagione intensissima, uno dei temi chiave per il Napoli in vista del prossimo anno. Della situazione del nigeriano ha parlato Andrea D’Amico, intermediario e agente Fifa, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Napoli Roma Osimhen

D’Amico: “Osimhen? Per 150 milioni può lasciare il Napoli!”

Di seguito le dichiarazioni:

“Per me, se bussano alla porta con un’offerta importante, il Napoli potrebbe vendere Osimhen. Dobbiamo essere realistici, anche se per adesso non ho proposte per lui dalla Premier League: il mercato di primo piano adesso sarà quello inglese, senza dubbi. Offerta importante per me significa 150 milioni di euro, deve superare i 100 milioni”.

“Al momento dall’Inghilterra non arrivano notizie né offerte, anche perché tante società sono ancora in ricostruzione. Il Manchester City punterà su Haaland e può essere fuori dalla corsa. Il Newcastle potrà fare tanti investimenti, ma non ci sono ancora notizie certe. Il Chelsea, invece, è alle prese con il cambio di proprietà. Staremo a vedere”.