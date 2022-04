Il vice ct dell’Albania consiglia: “Asllani? Le big fanno bene a puntare su di lui, il motivo”

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma Radio Goal, è intervenuto il vice ct dell’Albania Sergio Porrini per parlare del classe 2002 Kristjan Asllani. Questo quanto dichiarato:

Kristjan Asllani, Empoli-Spezia

“Asllani è un ragazzo di grande prospettiva e abbiamo avuto modo di vederlo in Nazionale, in allenamento e nelle gare amichevoli. Ne parlano tutti bene e lo seguiamo da molto. Sta giocando con costanza e fa ottime prestazioni, questo non mi stupisce che sia seguito dalle big. Niente può prescindere di avere in squadra calciatori che sono abituati a vincere, i minimi particolari fanno la differenza”.