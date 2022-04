VIDEO | DE LAURENTIIS HA DECISO QUALE CLUB CEDERE!

Luigi De Laurentiis, figlio del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, torna a parlare del Bari.

Lo fa in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, nella quale ha toccato diversi temi, dalle difficoltà di riportare i pugliesi in alto alla delicata questione della multiproprietà che riguarda sia la società neopromossa in Serie B, sia il club partenopeo:

“Abbiamo un ricorso in atto e aspettiamo un risultato. Anche perché ci hanno permesso di rilevare il titolo sportivo, iscriverci per quattro campionati di fila e improvvisamente sono cambiate le norme. Chiediamo di avere il tempo necessario per cedere il…”

