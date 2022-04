Rivelazione su Ounas: “Lo vedrei bene alla Roma. In estate fu cercato da una big”

Adam Ounas continua a non trovare il giusto spazio con la maglia del Napoli a causa, tra l’altro, della spietata concorrenza nel suo ruolo. Quest’anno è riuscito a procurarsi uno scarso minutaggio. Al contempo, c’è chi invece lo vedrebbe bene altrove, tra cui il suo ex allenatore al Crotone, Serse Cosmi. Il tecnico ha parlato in merito a Teleradiostereo:

Adam Ounas, Napoli-Spezia

“Il mio sogno sarebbe di vedere Ounas con la maglia della Roma, possiede tutto per giocarci. Sicuro che dovrei venire io a fargli da tutor ma è un calciatore importante. La scorsa estate era stato cercato dal Milan, ma Spalletti non gli permise di andare”.