Calciomercato Napoli, smentite per Bastoni: spunta un nuovo nome per la fascia sinistra

Nella giornata di oggi vi avevamo raccontato di un interesse del Napoli nei confronti del terzino sinistro Simone Bastoni, dello Spezia, riportato dal Secolo XIX. I partenopei potrebbero infatti separarsi in estate da entrambi i terzini sinistri presenti nella propria rosa: Mario Rui e Faouzi Ghoulam. Se l’obbiettivo primario rimane Oliveira del Getafe, servirà trovare qualcuno che possa dargli manforte.

L’interesse nei confronti del terzino italiano è stato prontamente smentito da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club. Sempre secondo riportato da KKN, Giuntoli e Spalletti sarebbero interessati ad un altro terzino sinistro che gioca in Liguria: Andrea Cambiaso del Genoa.

Cambiaso e Bastoni, numeri a confronto

L’ex Novara, 25enne, viene da due ottime stagioni in Serie A con lo Spezia, le sue prime in carriera. Quattro reti e 9 assist in poco più di 50 presenze. Giocatore duttile, fisico, dotato di un ottimo mancino e che può giocare anche a centrocampo.

Genoa, Andrea Cambiaso (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il terzino rossoblù è un profilo più acerbo, alla sua prima stagione in Serie A, ma anche con margini più ampi di miglioramento. Nonostante i 22 anni, ha giocato 25 partite in questa stagione, fornendo 4 assist ai propri compagni e siglando anche un gol, proprio contro i partenopei. Mancino naturale ma dotato anche di un ottimo destro, è capace di coprire tutta la fascia grazie alle sue doti atletiche e tecniche.

Secondo il sito Transfermrkt entrambi valgono circa 5 milioni di euro. La possibile retrocessione del Genoa faciliterebbe notevolmente la trattativa per il Napoli.