Nella giornata di ieri il Napoli, attraverso il consueto report quotidiano da Castel Volturno, ha reso noto lo stop di Juan Jesus. Il difensore ex Roma ha accusato “un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro”.

Una situazione che lo mette in dubbio in vista della sfida di domenica alle 15:00 contro l’Empoli, in cui mancherà anche Kalidou Koulibaly per la squalifica scattata dopo l’ammonizione contro la Roma.

Trapela ottimismo: le condizioni

Nel caso in cui Juan Jesus non dovesse farcela, a sostituirlo sarà Axel Tuanzebe. Tuttavia, il destino non è ancora segnato e non è escluso che il brasiliano possa recuperare in questi giorni.

Napoli Tuanzebe (Getty Images)

A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui “in quattro giorni tutto può andare via”. Ottimismo, dunque, in vista di domenica: Tuanzebe scalda i motori, intanto.