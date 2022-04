La pazza idea di Luigi De Laurentiis: Bari in Serie A con Ibrahimovic!

Il Bari gode al momento della sua fresca promozione in Serie B e resta speranzoso per ambire al sogno di una doppia promozione e al massimo campionato. In merito, il numero uno del club, Luigi De Laurentiis ha lasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport. Il presidente, confidandosi con il direttore Ivan Zazzaroni, ha inoltre ironizzato parlando a tal proposito sul possibile ingaggio di Ibrahimovic in una eventuale promozione in Serie A. Questo quanto dichiarato:

“Doppia promozione per il Bari e magari l’ingaggio di Ibrahimovic? Perché no”, ha risposto il numero uno del Bari. Il quale aggiunge: “Ibra mi diverte molto. Un personaggio a parte, grande comunicazione, potente, irrivirente. Portarlo a Bari a 41 anni? Perché no!.”.

Zlatan Ibrahimovic e Kalidou Koulibaly, Napoli-Milan

Il presidente poi aggiunge: “A chi mi chiede subito la A, gli rispondo di goderci prima la Serie B. Non vendo fumo, ma ciò nonostante vogliamo mettercela tutta per raggiungere quanto prima la promozione”.

“Multiproprietà? Ci porremo questo problema nel momento in cui riusciremo ad ottenere la promozione in Serie A”.

“Il legame con la città? Mi viene la pelle d’oca quando ascolto l’inno del Bari. Passo circa 9-10 giorni al mese in città. È gestita molto bene, è pulita e si sta alla grande. Mi ricorda tanto New York con Giuliani. La Puglia sta crescendo parecchio”.