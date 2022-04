Barak, Casale e non solo: il punto sugli obiettivi di Giuntoli

Il campionato volge al termine non senza qualche rammarico da parte del Napoli nelle ultime partite. Con l’obiettivo scudetto ridimensionato, ancora più importante ora è guardare all’anno prossimo, soprattutto in vista degli addii imminenti e della riduzione del monte ingaggi.

L’obiettivo di De Laurentiis è quello di non superare gli 80/85 milioni di euro per gli stipendi, restando però sempre ad un alto livello di gioco. Sarà fondamentale quindi fare gli investimenti giusti e non sbagliare colpi, anche perché i giocatori da sostituire non sono pochi. Con alte probabilità a partire non sarà solo Lorenzo Insigne, ma anche Ghoulam, Mertens, Ospina e Malcuit.

FOTO: Getty Images, Insigne

Il club partenopeo, inoltre, deve anche valutare il riscatto di Anguissa, fissato a 12 milioni e per il quale il Fulham non farà alcuno sconto: l’idea è quella di proporre un triennale al camerunense.

I colpi per il futuro

Affare fatto per Kvartskhelia e Olivera, la cui ufficialità per l’accordo dovrebbe arrivare con l’apertura del mercato il 1° luglio. Ma ci sono anche altri nomi che stuzzicano l’attenzione del ds Cristiano Giuntoli. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

Innanzitutto, ritorneranno alla base Zerbin e Gaetano, reduci da un’ottima stagione in Serie B rispettivamente al Frosinone e alla Cremonese. Piste calde sono anche le due operazioni per Barak e Casale, per i quali il patron del Verona ha offerto una corsia preferenziale per il Napoli.

In difesa il preferito è Bremer, ma il costo è molto alto. Sotto osservazione, quindi, ci sono anche Molina, Bajrami e Parisi. L’idea del Napoli, quindi, è quella di puntare ai giovani talenti a costo basso per mantenere alto il margine di crescita nel futuro.