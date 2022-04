Settore ospiti Empoli-Napoli, oggi il via alle vendite: info e prezzi

Dopo il pareggio in casa con la Roma, il Napoli vola allo Stadio Castellani per sfidare l’Empoli alle ore 15:00 di domenica 24 aprile. La squadra toscana manca i tre punti dall’ultima partita proprio contro gli azzurri, che terminò 0-1 con la rete di Cutrone.

Secondo quanto scritto nel comunicato ufficiale della squadra del club, la vendita dei biglietti avrà avvio oggi alle 15:30.

Settore ospiti: prezzi e giorni di vendita

I tagliandi del settore ospiti (CURVA SUD e TRIBUNA LATERALE SUD) saranno disponibili a partire dalle 15.30 di martedì 19 aprile, al prezzo di € 30,00 (non sono previsti biglietti a tariffa ridotta) su tutto il circuito VIVATICKET e tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli Fc https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).

FOTO: Empoli

La vendita dei biglietti per questi settori (Curva Sud e Tribuna Laterale Sud) sarà divisa in due fasi: dalle ore 15:30 di martedì 19 aprile fino a mercoledì 20 aprile (compreso), la vendita è riservata esclusivamente ai sostenitori del Napoli Ssc fidelizzati (inizio codice tessera 044-). In questa prima fase i punti vendita Empoli Store, Biglietterie Stadio ed Unione Clubs Azzurri non saranno abilitati alla vendita di biglietti per i settori di Tribuna Laterale Sud e Curva Sud.

Dalle ore 9:30 di giovedì 21 aprile la vendita sarà libera e terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 23 aprile; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per il Settore Curva Sud Ospiti. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini.

Modalità di accesso allo Stadio

Così come previsto dal Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, dal 6 agosto 2021, per tutti i titolari di abbonamento o biglietto, l’accesso allo Stadio Carlo Castellani di Empoli è consentito, ai maggiori di 12 anni, solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass), ottenuto tramite avvenuta vaccinazione con almeno una dose da 14 gg; oppure tramite certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti l’evento; oppure con risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento.

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per color che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.