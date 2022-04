Contatto Zaniolo-Meret, era rigore: la spiegazione dell’ex arbitro

Il pari fra Napoli e Roma non ha lasciato solo un po’ di amaro in bocca sia per quanto riguarda la corsa allo Scudetto che per la corsa alla Champions da parte dei giallorossi, ma anche per quanto riguarda l’arbitraggio che ha destato parecchie critiche.

Al riguardo è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi ai microfoni di Teleradiostereo, dove tra i vari temi toccati ha affrontato anche l’argomento dell’arbitraggio in Napoli-Roma. Queste le sue parole:

“Di Bello non ha affatto arbitrato bene. Indeciso, insicuro, con il freno a mano tirato. Non mi è piaciuto assolutamente. Non è male, è un buon arbitro internazionale. Ma gli internazionali non stanno rispondendo nel giusto modo alle chiamate di Rocchi e questo è un problema, stanno vivendo un periodo di forma un po’ appannata. Questo non è un Campionato in cui gli arbitri più esperti hanno dato il meglio”.

“Contatto Zaniolo-Meret? A mio parere era calcio di rigore. Tecnicamente, Zaniolo va a contrasto. È vero che Meret riesce a parare, ma poi il pallone sbatte sulla coscia di Zaniolo e il pallone era nella sua disponibilità, ma poi viene abbattuto per mano del portiere. A mio avviso era calcio di rigore”.

Afena Gyan e Kalidou Koilibaly, Napoli-Roma

“Gli arbitri e il Var? Da quando c’è il Var gli arbitri non arbitrano più con personalità, per il motivo che prima c’era consapevolezza nell’essere soli in campo, mentre ora il monitor ha fatto perdere sicurezza a questi ragazzi”.

“Differenza fra Serie A e Coppe Europee per quanto riguarda gli arbitraggi? A inizio stagione stavano facendo bene, il designatore aveva alzato la soglia del fallo, per limitare i ‘rigorini’. Il rigore è qualcosa di pancia e per fischiarlo deve riguardare una cosa robusta., Se vivisezioni con il Var trovi 10 rigori a partita. Quando vai al monitor ti trovi a chiederti ‘cos’è che non ho visto?’, l’ davanti pare tutto falloso, ma nella realtà del campo non è così, sono contatti di gioco. Il calcio è uno sport di contatto, bisogna cercare di far scorrere il più possibile il gioco, ieri Di Bello aveva l’intento di fischiare il meni possibile per non correre rischi, che è una cosa diversa. C’era rigore per il Napoli e così anche per la Roma, in campo queste cose le vedi e le fischi in maniera facile”.