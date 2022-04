Calciomercato Napoli, il Siviglia è sulle tracce di un obiettivo azzurro

Con la squadra concentrata sul finale di stagione agli ordini di Luciano Spalletti, la società, insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, lavora in ottica calciomercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Con diverse situazioni ancora da chiarire e rimandate a fine stagione nello spogliatoio azzurro, sono numerosi i nomi presenti sul taccuino del ds del Napoli.

Marcos Senesi

Tra i calciatori seguiti con particolare interesse c’è da tempo Marcos Senesi, difensore classe 1997 del Feyenoord, che ha già collezionato 42 presenze con 3 gol e 3 assist in questa stagione. Il centrale italo-argentino, oltre all’interesse delle big di Serie A, stando a quanto riferito da TMW è finito nel mirino del Siviglia di Monchi, in forte pressing per portare il calciatore in Andalusia la prossima stagione.