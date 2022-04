Gattuso-Spalletti, la differenza è minima: un dato parla chiaro

Napoli-Roma si è conclusa per 1-1. Il posticipo del lunedì di Serie A ha visto pareggiare azzurri e giallorossi in virtù delle reti di Insigne e di Afena Gyan. Pareggio che però sta stretto ad entrambe le squadre: la Roma non ha recuperato punti sulla Juventus, mentre il Napoli perde terreno nei confronti di Inter e Milan.

Lotta scudetto, comunque, che non può ancora definirsi chiusa del tutto in favore delle due milanesi. Gli azzurri infatti sono al momento a -4 dal Milan capolista e a -2 dall’Inter, che ha una partita in meno. Gli uomini di Spalletti, quindi, sono al terzo posto a 67 punti, ma ancora in corsa per la conquista del titolo.

Un dato, però, sottolinea quanto la stagione del Napoli, straordinaria fino a questo punto, non sia di tanto più brillante rispetto a quella della passata stagione. Dopo 33 partite, infatti, Gattuso aveva portato i suoi ragazzi al terzo posto, come Spalletti, a 66 punti, un punto in meno dell’attuale allenatore azzurro.

La scorsa stagione si è poi conclusa con una drammatica mancata qualificazione in Champions League. L’1-1 con il Verona permise a Milan e Juventus di assicurarsi terzo e quarto posto, relegando il Napoli al quinti posto e quindi all’Europa League.