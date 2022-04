Nella serata di ieri il tecnico della Roma, avversario quest’oggi del Napoli, José Mourinho, ha visitato il murales di Diego Armando Maradona nel centro storico, omaggiando l’indimenticabile campione argentino.

Lo Special One, inoltre, nelle scorse ore ha avuto modo di incontrare il figlio del Pibe de Oro, Diego Armando Junior. Un momento emozionante per entrambi, così come sottolineato dallo stesso Diego Jr che ha pubblicato su Instagram lo scatto dell’incontro.

“Ci siamo abbracciati ed emozionati ricordando Papá”, ha scritto Diego Jr. “Tu amico vero e leale di Diego , dopo di Maradona. Amico nel bene e nel male!”.