Calciomercato Napoli, occhi sul talento della Serie B: è sfida alle big

Adrian Bernabé è senza dubbio la rivelazione dell’anno in Serie B. Dopo un inizio di stagione condizionato dalle noie muscolari, lo spagnolo è ormai diventata una certezza nello scacchiere di Beppe Iachini al Parma, attirando a sé le sirene di calciomercato, Napoli compreso.

Stando agli ultimi rumors, infatti, il calciatore sarebbe un profilo gradito dalla dirigenza partenopea, che dal canto suo può vantare dei buoni rapporti con i ducali. Ma la concorrenza è folta e di quelle agguerrite.

C’è già una squadra in pole

Per il portale seriebnews.com non ci sono dubbi: quello di Bernabé sarà un nome all’attenzione dei maggiori top club di Serie A.

Uno dei club maggiormente interessati a rilevarne il cartellino – si legge – sarebbe il Milan che spera di ripetere l’operazione Tonali: i rossoneri potrebbero acquistarlo in estate, per poi lasciarlo a Parma per un’altra stagione, in modo da consentirgli di crescere e farsi trovare pronto al grande salto.

Adrian Bernabé

Pronta l’asta tra le big

Come detto, anche il Napoli però è pronto a inserirsi nella questione. Secondo quanto riportato dalla medesima fonte, si tratta di un profilo monitorato da tutti i grandi club italiani, tra cui gli azzurri ma anche Juventus ed Atalanta.

In estate, dunque, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato per il talentino catalano, arrivato in Italia su indicazione di Enzo Maresca, ex tecnico del Parma che lo aveva allenato nel settore giovanile del Manchester City.