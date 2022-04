Napoli-Roma, le probabili formazioni: la scelta di Spalletti su Mertens

Napoli-Roma, in programma per domani alle ore 19:00 allo Stadio Maradona, è il big match di giornata per la Serie A. Azzurri e giallorossi daranno vita ad una gara senza esclusione di colpi, sia per le caratteristiche delle due squadre che per la posta in palio. I partenopei, infatti, sono in piena lotta scudetto e devono tenere il ritmo di Inter e Milan; i capitolini, invece, con una vittoria metterebbero pressione alla Juve, fermata ieri sul pareggio in casa dal Bologna.

Spalletti ha presentato la gara in conferenza stampa, confermando ancora l’assenza di Di Lorenzo e parlando anche dello stato di forma di Zielinski e del possibile tandem Osimhen-Mertens. I due attaccanti, quando insieme in campo, sembrano inarrestabili, ma la loro coppia potrebbe togliere equilibrio alla squadra.

Napoli’s Italian head coach Luciano Spalletti reacts at the end of the Italian Serie A football match between Atalanta and Napoli on April 03, 2022 at the Atleti Azzurri d’Italia stadium in Bergamo. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Pertanto, ad oggi, Mertens sembra destinato a partire ancora una volta dalla panchina. Il ballottaggio sembrerebbe essere tra Zielinski e Fabiàn Ruiz per completare la mediana con Lobotka ed Anguissa. L’altro dubbio per il tecnico riguarda l’esterno destro alto: Lozano sembrerebbe leggermente in vantaggio su Politano.

Nella Roma, invece, Josè Mourinho pare aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Lorenzo Pellegrini, in forse, ha definitivamente recuperato. Oliveira e Mancini invece sono avanti su Mkhitaryan ed Ibanez.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All: Spalletti.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All: Mourinho.