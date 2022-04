Lotta Scudetto, Costacurta mette in guardia il Milan

Il Napoli scenderà in campo lunedì contro la Roma allo Stadio Maradona per il posticipo della trentatreesima giornata. Gli azzurri dovranno restare in scia di Inter e Milan, entrambe vittoriose negli anticipi del venerdì. La lotta scudetto resta comunque apertissima e sembra non esserci una vera e propria favorita.

Proprio della lotta scudetto, ed in particolare dell’attuale prima in classifica, il Milan, ha parlato Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport. Costacurta ha messo in guardia il Milan, che rischia di perdere il primo posto a causa della difficoltà del suo calendario. Queste le sue dichiarazioni.

“A guardare la partita contro il Genoa si è capito che la squadra conosce bene l’importanza del risultato. Ci può essere una crescita. In queste ultime gare il Milan ha giocato un po’ peggio perché c’è la consapevolezza dell’importanza della partita. Ma così non basta: il Milan ha un calendario molto difficile“.