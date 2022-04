VIDEO | Primavera1 | Napoli-Cagliari 1-2: Frustalupi non ci sta

Finisce 1-2 il match tra Napoli e Cagliari della 29esima giornata del campionato Primavera 1. A decidere le reti di Desogus e Lovumbo per i sardi e Ambrosino per gli azzurrini.

Il Napoli non gioca male e gioca a viso aperto contro gli isolani secondi in classifica, ma Hysaj al 15′ commette un ingenuo fallo da rigore su Desogus, con il 10 cagliaritano defilato in area in posizione non pericolosa. Penalty netto trasformato dallo stesso trequartista che spiazza Idasiak.

Nella ripresa l’arbitro non concede un rigore al Napoli per una plateale trattenuta su Ambrosino. Oltre al danno arriva anche la beffa con il Cagliari che raddoppia in contropiede con Lovumbo, abile a sfruttare un grave errore di Costanzo.

Il Napoli reagisce e Ambrosino guadagna un calcio di rigore a 5′ dalla fine con lo stesso bomber che realizza in maniera fredda.

Il forcing finale, però, non porta al pareggio che per quanto visto sarebbe stato più che meritato.

In classifica gli azzurrini restano in zona playout e attendono i risultati delle avversarie. Prossime impegno mercoledì per un ulteriore turno infrasettimanale a Roma contro la capolista.

