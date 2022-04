VIDEO | “È come mio fratello”: Spalletti parla di Mourinho e ricorda il fratello!

Momento emozionante per Luciano Spalletti nella conferenza pre Napoli-Roma. Il tecnico del Napoli ha ricordato il fratello Marcello parlando del suo collega Josè Mourinho. “Di Mourinho apprezzo molto la sua capacità di farti arrivare ciò che pensa. In questo mi ricorda molto mio fratello Marcello perché anche lui era difficilissimo da battere. Mourinho non l’ho mai battuto ma con mio fratello qualche volta ci sono riuscito. Mourinho in questo momento è un uomo che si avvia a diventare una leggenda. Bisognerebbe battere una leggenda”.

