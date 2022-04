VIDEO | Coppia Mertens-Osimhen? Ecco cosa ne pensa Spalletti!

Alla vigilia della partita di lunedì tra Napoli e Roma Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato della possibilità di vedere Mertens e Osimhen insieme. Queste le sue parole: “C’è la possibilità perché li abbiamo già fatti giocare. Anche domenica nel secondo tempo hanno giocato insieme. Quando la partita era in pari c’erano loro due. Poi nei momenti in cui ci siamo allungati e non siamo stati dentro la partita c’erano Mertens e Osimhen. Una ragazza all’Univeristà mi ha detto che cambierebbe modulo. Nella tua formazione (riferendosi ad un giornalista, ndr.) ne fai giocare 11 come me e ne lasci due forti fuori (Zielinski e Fabian, ndr.) ma nemmeno tu sai come finirà la partita”.

#mertens #osimhen #spalletti #napoli #napoliroma #spalletti

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/gNUDpBo

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I