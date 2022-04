VIDEO | Come si vince Napoli-Roma? La risposta di Spalletti!

Alla vigilia del big match tra Napoli e Roma di lunedì Luciano Spalletti ha parlato di come vincere una partita del genere. Queste le sue parole: “Sicuramente è un’insidia per noi, come noi lo siamo per loro. Secondo me vincerà la squadra che si sentirà più minacciata. Quella che sarà più esecutiva su quelli che sono i comportamenti da avere dentro la partita. Non si vince con i “Forza”, “Dai”, “Coraggio” ma con la consapevolezza su quello che bisogna fare contro un avversario forte”.

