Ultime calciomercato, il Napoli punta due gioielli del Fenerbahçe

Il Napoli sfiderà la Roma lunedì, nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. Gli azzurri dovranno battere i giallorossi per tenere il ritmo di Inter e Milan, entrambe vincenti negli anticipi del venerdì.

Il calciomercato però non si ferma e, anzi, la società azzurra continua a pianificare le prossime mosse in vista della sessione estiva. Stando a quanto riportato dal quotidiano turco Sabah gli osservatori partenopei avrebbero messo nel mirino due giocatori del Fenerbaçhe: Min Jae e Szalai.

Antwerp’s Ally Samatta Mbwana and Fenerbahce Attila Szalai fight for the ball during a match between Turkish team Fenerbahce and Belgian soccer team Royal Antwerp FC, Thursday 21 October 2021 in Istanbul, Turkey, on the third day of the UEFA Europa League group stage, in group D. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ (Photo by LAURIE DIEFFEMBACQ/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Secondo il giornale turco addirittura un osservatore del Napoli sarebbe volato in Turchia per vedere da vicino i due calciatori. Il Fenerbaçhe, infatti, sta giocando ora in casa contro il Goztepe. Min Jae e Szalai già in passato erano stati accostati al Napoli.

Min Jae Kim è un difensore centrale Sud Coreano classe 1995. Centrale puro, alto 190 cm, ha prima incantato nella K League per poi giungere in Turchia ad inizio stagione. Szalai, invece, è un difensore centrale ungherese, mancino ed adattabile anche a terzino sinistro all’evenienza. L’ungherese, classe 1998, ha dalla sua una grande esperienza, viste anche le presenze in nazionale (24) e la partecipazione all’ultimo europeo.