Allegri ridimensiona la rincorsa della Juventus sul Napoli: le dichiarazioni

La Juventus ha pareggiato in casa per 1-1 contro il Bologna. La rete di Vlahovic nel finale, che ha risposto al vantaggio di Arnautovic, salva i bianconeri da una sconfitta che sembrava ormai certa. Nel rocambolesco finale di gara anche due espulsi per i rossoblu.

Nel post partita il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN. Allegri ha sottolineato quanto la Juventus sia in corsa per la lotta più che per la lotta scudetto. Di seguito le sue parole.

Juventus’ Argentine forward Paulo Dybala reacts after missing a goal opportunity during the Italian Serie A football match between Juventus and Genoa on December 5, 2021 at the Juventus stadium in Turin. (Photo by Isabella BONOTTO / AFP) (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

“Nel calcio può succedere di tutto, ma oltre la Roma anche la Fiorentina che ha un calendario abbordabile e lo scontro diretto con noi può rientrare nella lotta al quarto posto, come anche la Lazio”.