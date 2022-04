Olivera e Kvaratskhelia, spuntano le cifre e un dettaglio sul terzino

Cristiano Giuntoli, intervenuto ieri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha confermato l’interesse del Napoli per Khvicha Kvaratskhelia, centrocampista georgiano della Dinamo Batumi.

Il classe 2001, secondo La Gazzetta dello Sport, approderebbe in azzurro per circa dieci milioni, ricevendo un ingaggio da un milione di euro a stagione.

FOTO: Getty – Napoli Kvaratskhelia

Anche Mathias Olivera è un obiettivo concreto di Giuntoli e anche lui potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 10 milioni più bonus.

Sempre stando alla Rosea, l’uruguaiano sarebbe in possesso del passaporto spagnolo: questo permetterebbe al Napoli di tesserarlo come comunitario e non esaurire subito gli slot per gli extracomunitari (dato che Kvaratskhelia rientra in questa categoria).

Ricordiamo, infatti, che secondo il regolamento è consentito tesserare solamente due calciatori extracomunitari per ogni sessione di mercato.