Auriemma, stoccata a Fabian: “Mai migliorato, lo vendi a pochissimo”

Nelle ultime settimane il centrocampo del Napoli, in particolare Fabian Ruiz e Zielinski, è sembrato notevolmente in difficoltà. In diretta a Radio Marte il giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha praticamente distrutto il centrocampista spagnolo con parole veramente molto dure.

Fabian Ruiz Napoli

Auriemma distrugge Fabian: “Non è migliorato per niente negli ultimi anni!”

Di seguito le dichiarazioni del giornalista napoletano:

“Fabian Ruiz l’hai pagato 30 milioni e ora se lo vendi non li guadagni. Non è migliorato per niente, ha 26 anni, il contratto in scadenza nel 2023 e ti devi accontentare di venderlo a poco. Lo spagnolo, come Zielinski, non ha personalità: è una squadra senza leader”.