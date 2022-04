Zerbin parla l’entourage: “Siamo presuntuosi, merita la Serie A”, poi lancia un messaggio a Spalletti!

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Furio Valcareggi, membro dell’entourage dell’attaccante del Frosinone Alessio Zerbin. Di proprietà del Napoli, il classe ’99 è esploso durante questa stagione di Serie B alla corte di Fabio Grosso: 27 presenze, condite da ben otto reti e due assist. L’agente ha parlato del suo futuro e della volontà del ragazzo stesso di rimanere a Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Zerbin dovrebbe tornare a Napoli, con una squadra che si rinnoverà e Alessio ha fatto grandi cose. Non sento Spalletti, ma sento che meriterebbe una chance, deve valutarlo. Poi magari sarà comunque bocciato, ma deve essere valutato“.

“Se ci fosse una squadra che lo vuole a tutti i costi, e a Giuntoli andasse bene, ci andrebbe. Noi siamo la parte debole della trattativa, anche se potremmo alzare la voce”.

Frosinone, Alessio Zerbin

“Bari? Di nuovo in Serie B no, vogliamo la A noi. Siamo presuntuosi, dopo quello in questa stagione che ha fatto merita di farsi vedere nella massima categoria“.