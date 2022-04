Roma, Mourinho prima del Bodo: ”Tutti disponibili tranne un giocatore”

Si sta avvicinando sempre più la sfida di lunedì sera tra Napoli e Roma: gli azzurri, reduci da una pesante sconfitta, in casa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, proveranno a rialzare la testa contro i giallorossi. In vista della sfida contro il Bodo Glimt di domani sera, ha parlato in conferenza stampa lo Special One, Josè Mourinho.

Mourinho Roma

Mourinho: “Siamo tutti a disposizione, stiamo bene”

Di seguito le parole del tecnico portoghese in conferenza stampa:

“Le nostre condizioni? Mancini sta bene: siamo tutti disponibili, preparati e forti per la partita di domani. Spinazzola è l’unico dei nostri che non può giocare dal 1′, non è ancora nel meglio delle sue condizioni.

L’importanza della panchina? La panchina come soluzione è molto importante, in questo momento penso il contrario di quello che pensavo nei momenti di difficoltà. In quei momenti, c’erano poche soluzioni, mentre adesso ci sono 4-5 giocatori che hanno giocato titolari e hanno una qualità diversa”.