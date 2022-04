La Gevi Napoli Basket era chiamata a riscattarsi nel turno infrasettimanale di LBA dopo la cocente sconfitta casalinga subita sabato scorso contro Brescia. Gli azzurri di coach Buscaglia, tornato in panchina dopo uno stato influenzale che lo ha costretto a saltare l’ultimo match, contro Reggio Emilia torna al suo posto. La Gevi però non sembra ancora tornata, perché la sconfitta subita contro Reggio Emilia, la terza in cinque partite nella gestione Buscaglia, ora mette a serio rischio la permanenza in Serie A.

Napoli Basket Reggio Emilia Primo Quarto

Parte ancora una volt male la Gevi costretta rincorrere fin da subito gli ospiti. Il parziale della rima frazione, si chiude 13-23 per gli ospiti con Hopkins al 75% dal campo che mette in seria difficoltà la difesa azzurra, vero neo della squadra in questa stagione.

Napoli Basket Reggio Emilia Secondo Quarto.

Se nella prima frazione, la squadra era partita con il freno a mano tirato, nella seconda la macchina si è completamente spenta. I ragazzi di Buscaglia arrivano a subire un parziale di 16-3. Uno dei peggiori della stagione. Il Napoli Basket però ci ha insegnato che nei momenti di difficoltà la squadra sembra trovare le maggiori forze ed energie per ritornare in partita. Ci pensa Lombardi con un 2/2 da 3 e il solito Jason Rich che a sprazzi ha mostrato il suo talento ai presenti al Palabarbuto con al di là delle statistiche. Quando si accende lui si accende il Napoli.

Napoli Basket Reggio Emilia Terzo Quarto

Nella ripresa la squadra inizia bene la partita con Gudaitis che finalmente si rende presente sotto canestro riuscendo anche a realizzare il suo primo 2/2 ai liberi anche se per un giocatore da Eurolega non dovrebbe essere una notizia. La verità è che la Gevi dipende sempre costantemente da due soli giocatori, Andrea Zerini e Jordan Parks. Quando si accendono loro torna ad essere una squadra degna di questo nome. Il terzo quarto si chiude a -4 e con Parks, fresco di rinnovo che cerca di rimettere in piedi la squadra con un 5/7 dal campo e 1/3 dalla distanza.

Napoli Basket Reggio Emilia Quarto Quarto

L’ultima arte di partita rappresenta a pieno la stagione di questa squadra nella sua continua alternanza tra momenti esaltanti come inizio stagione e assolutamente insufficienti come l’inverno fatto di 10 sconfitte in 11 partite che portarono all’esonero di Pino Sacripanti. Inizia bene la Gevi che riesce a portarsi sul -3, miglior parziale della gara a 5 dalla fine ma l’attacco non gira. La squadra sembra bloccata e Rich non trova la giusta alchimia con il resto dei compagni. Unici a salvarsi Mcduffie e Parks. Reggio Emilia mette dentro personalità e canestri da tre con il miglior record stagionale per la squadra emiliana. Napoli cade ancora una volta in casa. Ora più dura che mai.