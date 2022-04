Piace al Napoli, il giocatore del Sassuolo ha appena rinnovato: è ufficiale!

In vista della stagione estiva e dell’apertura del calciomercato, il Napoli pensa alle sue probabili mosse per rafforzare la sua rosa. Al contempo, fra i probabili indiziati, sfuma l’ipotetico obiettivo in attacco, il quale ufficializza il rinnovo con il suo attuale club.

Si tratta di Gianluca Scamacca, l’attaccante classe ’99 che ha attirato molta attenzione ai club con i 13 gol segnati in 30 gare giocate. Una fra queste squadre è il Napoli, il quale studia il metodo per rafforzare l’attacco, ma dovrà però abbandonare le speranze sul giovane talento di Roma.

Rinnovo Scamacca Sassuolo

Infatti, è appena arrivata l’ufficialità: il Sassuolo ha annunciato il rinnovo di Gianluca Scamacca fino al 2026. Il club neroverde ha deciso di blindare il suo centroavanti per affidargli totalmente l’attacco. Oppure una mossa per poterlo vendere a prezzo maggiore in estate.