Pedullà elogia il Napoli: “Si spendono 75 milioni per Vlahovic, il Napoli ne spende dieci per una certezza”

Il Napoli continua a preparare il calciomercato estivo. Sarà una sessione lunga per gli azzurri, che dovranno innanzitutto sostituire Insigne e poi rinforzare la fascia sinistra. Due nomi sembrano essere ormai sicuri per la società partenopea: Olivera e Kvaratskhelia.

Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato, ha commentato le mosse del Napoli ed anche delle possibili cessioni per gli azzurri. Di seguito le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Kvaratskhelia? Sono convinto che quelli che giudicano male il ragazzo non l’hanno visto giocare. Vederlo sarebbe già una buona base. Il ragazzo è forte, bravo tecnicamente, è il degno erede di Insigne. C’è un grande rapporto tra qualità prezzo: oggi si spendono 75 milioni per Vlahovic, il Napoli ne spende dieci per una certezza! Devo fare i complimenti al Napoli per come stanno muovendosi sul mercato”.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen reacts at the end of the Italian Serie A football match between SSC Napoli and Fiorentina at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on April 10, 2022. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

“Mertens? So di un interessamento della Lazio. Potrebbe essere una possibilità, ma la Lazio ha comunque tanti giocatori offensivi e dovrebbero prima venderne qualcuno. Osimhen? Potrebbe inserirsi nel valzer degli attaccanti ed è stato già attenzionato a gennaio. Sia il calciatore che la società hanno però rifiutato: non nego che potrebbero arrivare offerte da 100 milioni. Potrebbe finire nel valzer degli attaccanti che riguarda Lewandowski, Mbappé ed Haaland“.